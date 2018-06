Saque e Pague e Visa fecham parceria

A Saque e Pague – uma empresa de tecnologia multissoluções detentora de uma rede de autoatendimento que transformou o fluxo de dinheiro no Brasil – e a Visa – uma das maiores empresas globais de tecnologia de pagamento do mundo – firmaram uma parceria que permite o saque, e em um segundo momento, permitirá o depósito e a emissão instantânea de cartões Visa em terminais da rede.

“Essa parceria representa a abertura de novas possibilidades aos consumidores com a expertise de duas empresas que mudaram a relação do mundo físico com o digital. Além disso, é o ponto de partida para a ampliação de novos negócios para o futuro”, comenta Givanildo Luz, diretor-presidente da Saque e Pague. Ele também menciona que a parceria compreende a instalação de mais 200 terminais, até dezembro deste ano, na região Sudeste, predominantemente. A ampliação da base possibilitará a oferta, desde transações convencionais, como o saque, até serviços inovadores, por meio das soluções desenvolvidas em conjunto com a Visa.

Givanildo ressalta ainda que a Saque e Pague também estreita o relacionamento com usuários estrangeiros. Turistas que estejam no Brasil e que possuam cartões emitidos sob as marcas Visa poderão sacar dinheiro com a facilidade dos terminais da rede Saque e Pague, dando mais um passo importante para a internacionalização desta empresa.

Segundo Eduardo Abreu, vice-presidente de Novos Negócios da Visa do Brasil, os clientes de bancos digitais, fintechs e empresas de pré-pagos passam a ter acesso a uma rede de terminais com uma importante capilaridade de pontos de atendimento. “O Mercado de Bancos Digitais, Fintechs e Pré-Pagos vem crescendo muito no Brasil. É estratégico criarmos um ecossistema de depósitos e saques para apoiar nossos parceiros digitais em seus negócios, com capilaridade e custos factíveis que se adequem à realidade desse novo segmento. Essa parceria com a Saque e Pague pretende levar uma solução que facilitará a vida das pessoas. Juntos, ainda vamos incluir digitalmente e financeiramente milhares de brasileiros”.

Ainda de acordo com as empresas, o saque na função crédito será a primeira transação a ser disponibilizada, pois atende a uma demanda ainda latente já que 65% dos consumidores ainda realizam pagamentos em dinheiro*. Mas a expectativa é que a parceria abra caminhos para outras soluções que poderão ser viabilizadas pelas empresas que tem como objetivo comum ofertar cada vez mais produtos customizados para resolver as dores da população.

Até o final de 2018 todos os terminais da rede Saque e Pague Brasil estarão habilitados com a transação de saque para todos os clientes com cartão Visa Plus.

