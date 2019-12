A afirmação é dada após declarações contestando a tarifa e o monopólio do banco na gestão do fundo. (Foto: Divulgação/Caixa)

A Caixa Econômica Federal liberou nesta sexta-feira (06) os saques de até R$ 500 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para não correntistas do banco nascidos em setembro e outubro. Trata-se do sexto e penúltimo lote de saques para não correntistas.

Os sete lotes pagarão cerca de R$ 25 bilhões para 62,5 milhões de trabalhadores. No total, incluindo os correntistas da Caixa que já tiveram o dinheiro liberado, os saques imediatos do FGTS abrangem 96 milhões de pessoas com R$ 40 bilhões nas contas vinculadas.