Saques do FGTS iniciam nesta semana; saiba como retirar seu benefício

Os saques de até R$ 500,00 por conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começam a ser pagos pela Caixa Econômica Federal na próxima sexta-feira (13). Os repasses vão até o dia 31 de março de 2020. Para quem tem conta na Caixa (aberta até o dia 24 de julho de 2019), o depósito será automático. Os demais devem ir até uma agência bancária ou lotérica para o saque.

Em caso de saques de no máximo R$ 100,00, estes poderão ser feitos em casas lotéricas, com apresentação de documento de identidade original com foto e número do CPF. Será feita a leitura da digital no momento do saque. Para quem possui cartão Cidadão e senha, o saque poderá ser feito nos terminais de autoatendimento, em unidades lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Quem não tem o cartão Cidadão, deve procurar uma agência da Caixa.

Cerca de 33 milhões de trabalhadores vão receber o crédito automático na conta poupança. Nesta sexta, pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril recebem o benefício. Nascidos em maio, junho, julho e agosto, recebem a partir de 27 de setembro. Os demais, nascidos em setembro, outubro, novembro ou dezembro, recebem o pagamento a partir de 9 de outubro.

Para quem não é correntista da Caixa, o cronograma é diferente. Confira:

Janeiro – 18/10/2019

Fevereiro – 25/10/2019

Março – 08/11/2019

Abril – 22/11/2019

Maio – 06/12/2019

Junho – 18/12/2019

Julho – 10/01/2020

Agosto – 17/01/2020

Setembro – 24/01/2020

Outubro – 07/02/2020

Novembro – 14/02/2020

Dezembro – 06/03/2020

Consultar os valores

Para saber o valor disponível na conta do FGTS, basta acessar o site da Caixa e informar número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), do NIS (Número de Identificação Social), do PIS (Programa de Integração Social) ou do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e a data de aniversário.

