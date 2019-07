Saques do FGTS serão limitados a R$ 500 por conta, afirma Onyx

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou que a liberação de saques de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) será limitado a R$500 neste ano. Em entrevista pela manhã à Rádio Gaúcha, Onyx afirmou que o valor do saque também dependerá dos recursos disponíveis na conta de cada trabalhador.

O governo passou a estudar as liberações no FGTS como forma de estimular a demanda por consumo em meio à queda nas estimativas oficiais de crescimento, que passaram de 2,5% no começo do ano para 0,81% recentemente. As regras para os saques serão anunciadas nesta quarta-feira (24).

