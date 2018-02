Os beneficiários do Fundo PIS/Pasep com idade a partir de 60 anos retiraram R$ 1,3 bilhão, 23,2% do total de R$ 5,6 bilhões disponíveis. Entre o dia 22 de janeiro, quando começaram os saques para os idosos a partir de 60 anos, até o dia 31, cerca de um milhão de pessoas sacaram o benefício, 31,25% do total de 3,2 milhões de cotistas.