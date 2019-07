Saracura é resgatada em pátio de empresa na zona sul de Porto Alegre

A equipe especializada em fauna silvestre da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) resgatou uma saracura no bairro Vila Assunção, na zona sul de Porto Alegre. A ave foi encontrada no pátio de uma empresa na rua Copacabana.

De acordo com Soraya Ribeiro, bióloga da Smams: “Deve ter chegado se deslocando pelos telhados na vizinhança, caiu e não conseguiu sair devido aos muros altos”. A ave passou por cuidados e foi solta na região do Arroio do Salso, no bairro Ponta Grossa. A região é pantanosa, apta para a espécie.

Confira os vídeos:

