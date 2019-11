Sarampo: conheça os sintomas, o tratamento e saiba quem deve tomar a vacina

A cidade de Joinville contabilizou sete casos de sarampo, confirmados, até o fim de outubro e a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a doença viral começa neste mês. Quem não estiver com a imunização em dia não precisa aguardar e deve procurar o quanto antes as unidades de saúde para se vacinar.

Mas você sabe quais são os sintomas, o tratamento adequado e quem precisa tomar a vacina?

Com as dúvidas frequentes, a reportagem reuniu uma série de perguntas e respostas feitas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) de Santa Catarina e pelo Ministério da Saúde para esclarecer os principais questionamentos.

O que é sarampo?

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, potencialmente grave. Pode causar complicações à saúde e, em casos mais graves, levar à morte.

Como é transmitido?

O vírus se espalha facilmente pelo ar através da respiração, tosse ou espirros. Uma pessoa com sarampo pode transmitir a doença para uma média de 12 a 18 pessoas que nunca foram expostas ao vírus anteriormente ou que não tenham se vacinado.

Quais são os sintomas?

Os principais sintomas do sarampo são: febre, tosse, coriza, aparecimento de manchas vermelhas no corpo e olhos avermelhados. Apresentando sinais e sintomas do sarampo, o serviço de saúde deve ser procurado imediatamente para que seja feito o diagnóstico e tratamento da doença.

Qual o tratamento?

Não existe tratamento específico para o sarampo. Os medicamentos são utilizados para reduzir o desconforto ocasionado pelos sintomas da doença. Não faça uso de nenhum medicamento sem orientação médica e procure o serviço de saúde mais próximo, caso apresente os sintomas descritos acima.

Quais as complicações?

O sarampo pode trazer complicações à saúde, deixando sequelas para toda a vida ou ainda levando à morte. As complicações podem ocorrer de acordo com a faixa etária, sendo que as crianças são mais suscetíveis a elas.

Crianças com sarampo

Cerca de uma em cada 20 crianças com sarampo pode desenvolver pneumonia, causa mais comum de morte pela doença em crianças pequenas. Já a otite média aguda (infecções de ouvido), acomete uma em dez crianças com sarampo e pode resultar em perda auditiva permanente. E em cada mil crianças, uma pode desenvolver encefalite aguda e 10% destas podem morrer.

Outra preocupação é que de uma a três, a cada mil crianças doentes podem morrer em decorrência de complicações do sarampo.

Em adultos

Em pessoas adultas com sarampo, há riscos de pneumonia. As gestantes também inspiram cuidados. Mulher em idade fértil (10 a 49 anos) não vacinada antes da gravidez pode apresentar parto prematuro e o bebê pode nascer com baixo peso. É importante se vacinar antes da gestação, pois a vacina é contraindicada durante a gestação.

Como prevenir?

A vacina é a única forma de prevenir o sarampo. A tríplice viral protege contra o sarampo, caxumba e rubéola. A tetra viral protege contra o sarampo, caxumba, rubéola e varicela (catapora).

A primeira dose da vacina deve ocorrer aos 12 meses de idade (tríplice viral). A segunda dose, aos 15 meses de idade (tetra viral) e a última dose por toda a vida.

Quem não tomou as doses quando bebê ou criança pode tomar depois. Pessoas com idade entre 1 e 29 anos devem receber duas doses da vacina contra o sarampo. Caso esteja nesta faixa etária e não tenha tomado nenhuma dose, a indicação é procurar um posto de saúde para atualizar a caderneta de vacinação. As doses devem ser tomadas com um intervalo mínimo de 30 dias.

Caso tenha tomado apenas uma dose, a indicação é procurar um posto de saúde para completar o esquema vacinal com a segunda dose. Quem comprova as duas doses da vacina do sarampo, não precisa se vacinar novamente.

Quem não tomou nenhuma dose, perdeu o cartão de vacinação ou não se lembra precisa atualizar a caderneta de acordo com a seguinte faixa etária.

Lembrando que tomar a vacina mesmo que você já tenha tomado anteriormente não traz nenhum risco à saúde. Então, se você não lembra se já tomou ou não, é melhor repetir a dose do que ficar sem proteção.

Onde tomar a vacina?

As vacinas contra o sarampo são seguras, gratuitas e estão disponíveis pelo SUS.