Sarampo: número de casos da doença é o mais alto em 13 anos

O número de casos de sarampo tem aumentado significadamente, uma vez que, nos primeiros seis meses de 2019 teve o registro mais alto desde 2006. Nesta segunda-feira (12), a Organização Mundial da Saúde (OMS), publicou um documento, no qual destaca a incidência da doença que triplicou em relação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo a Organização, desde 2016, a incidência de sarampo vem aumentando. Na lista da OMS, República Democrática do Congo, Ucrânia e Madagascar aparecem como os países que mais registraram a doença neste ano. No relatório estão presentes, também, os países que foram atingidos nos últimos meses pelo surto, como, Angola, Camarões, Chade, Cazaquistão, Nigéria, Filipinas, Sudão do Sul, Sudão e Tailândia.

Informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) mostram que 110 mil pessoas morreram em 2017 devido ao sarampo.

Brasil

Entre três meses, de maio a agosto, 907 casos de sarampo foram identificados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Os casos ocorreram em três estados: São Paulo (901), Rio de Janeiro (5) e Bahia (1). Em comparação de 2019 e 2018, os casos da epidemia cresceram 300% nos primeiros três meses. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil não tinha casos de sarampo adquiridos dentro do país desde 2000. Entre os anos de 2013 e 2015, dois surtos foram importados, um no estado do Ceará e o outro em Pernambuco.

