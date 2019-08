Sarampo: OMS alerta para avanço preocupante da doença na Europa

Parece que não é só no Brasil que os números de casos de Sarampo estão aumentando. Nesta quinta-feira (29), a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou para um aumento acentuado dos casos da doença na Europa: somente no primeiro semestre de 2019, as transmissões ultrapassaram as registradas em todo o ano de 2018.

“O restabelecimento das transmissões de sarampo é preocupante. Se não houver alta cobertura de imunização com o apoio de todas as comunidades, crianças e adultos sofrerão desnecessariamente, e alguns tragicamente morrerão”, afirmou Günter Pfaff, presidente da Comissão Regional de Verificação da Erradicação do Sarampo e da Rubéola.

Foram 89.994 casos de sarampo em 48 países europeus nos primeiros seis meses de 2019, mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2018, quando houve 44.175 casos. Cerca de 60% de todos os pacientes na Europa em 2019 tinham menos de 19 anos de idade.

Países

Foram registradas ainda 37 mortes relacionadas ao sarampo em 11 países: Ucrânia (18), Macedônia do Norte (5), Turquia (3), Rússia (2), Albânia (2), Geórgia (2), Itália (1), Quirguistão (1), Romênia (1), Espanha (1) e Suíça (1). Mais da metade das mortes (20) foi de crianças com menos de 10 anos.