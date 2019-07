Sarampo: Secretaria de Saúde da capital alerta para aumento da doença no Brasil

A Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) emitiu, nesta quinta-feira (25), uma nota informativa aos serviços de saúde da capital, sobre a importância da detecção precoce e notificação de suspeitas de casos de sarampo. A nota leva em consideração o aumento do número de casos da doença, especialmente na região Sudeste do país. Só no estado de São Paulo, por exemplo, já foram confirmados 484 ocorrências.

A enfermeira chefe da EVDT, Sonia Regina Coradini, explica que “é imprescindível detectar e notificar rapidamente qualquer caso suspeito de sarampo, independentemente do histórico vacinal do paciente, se possível identificando histórico de viagem ou contato com caso suspeito, o que possibilitará que as medidas de controle sejam realizadas oportunamente, evitando ou interrompendo a cadeia de transmissão viral”.

Sarampo

O sarampo é uma doença potencialmente grave, transmitida por secreções como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse. A vacina é a forma mais eficaz de prevenir. O período de incubação, ou seja, o tempo entre o contágio e o aparecimento dos sintomas, é de cerca de 12 dias, mas a transmissão pode ocorrer antes do aparecimento dos sintomas e estender-se até o quarto dia depois que surgiram placas avermelhadas na pele.

Como identificar?

Uma suspeita de sarampo se caracteriza por pessoa, independentemente de idade e situação vacinal, que apresente febre e manchas avermelhadas na pele acompanhados por um ou mais dos seguintes sintomas: tosse, coriza e conjuntivite.

