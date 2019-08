Sarampo: veja as recomendações para prevenção da doença

O Ministério da Saúde (MS), recomenda que pais deem dose extra da vacina contra o sarampo em seus filhos de seis meses a menos de um ano, caso forem viajar para algum dos 39 municípios de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Pará (PA), onde há um surto ativo da doença. A medicação deve ser inserida pelo menos 15 dias antes da viagem.

A ideia é que com a vacinação, o vírus não se propague e também que aumente a proteção para novos casos. De acordo com o órgão federal, no Brasil, até o dia 27 do mês passado, foram verificados 1.045 casos da doença, no qual 965 foram em São Paulo. Outros 3.024 estão sendo investigados.

Essa dose que deve ser aplicada nas crianças é chamada de “dose zero”, pois ela não substitui as doses do Calendário Nacional de Vacinação. “A dose zero não será considerada como da rotina da criança, por isso, a primeira dose do calendário, prevista para os 12 meses de idade, deve ser feita, mas o intervalo mínimo entre a dose zero e a dose 1 deve ser de 30 dias”, explica o médico Juarez Cunha, da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.

A vacina é oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a todas as pessoas que têm até 49 anos. Na capital gaúcha, todos os pontos de saúde com salas de vacina possuem o imunobiológico à disposição. Cinco unidades atendem após às 17h: Tristeza, São Carlos, Modelo e Ramos, até as 22h; e a Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, na Restinga, que atende até as 20h. Nas demais unidades, o serviço é realizado das 8h às 17h. Em todos os locais, o funcionamento é de segunda a sexta-feira.

Nesta quarta-feira (07), o Núcleo de Imunizações da SMS, informou que a cobertura vacinal contra o sarampo, em Porto Alegre neste ano é de 47,12%. O Ministério da Saúde recomenda que a proteção contra o vírus chegue a 95%.

