O Sarau do Solar desta quarta-feira (29), às 18h30, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da Assembleia Legislativa do RS, recebe a cantora Fátima Gimenez, acompanhada do compositor, arranjador e instrumentista Maurício Marques. No repertório, clássicos como Romaria (Renato Teixeira), Minha Origem (Luiz Carlos Borges) e Adiós Nonino (Astor Piazzolla).

