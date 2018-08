A edição desta quarta-feira do Sarau do Solar, promovido há 25 anos pela Assembleia Legislativa, tem como destaque a entrega do 13º Prêmio Lila Ripoll de Poesia. O evento, a partir das 19h na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara (Centro Histórico de Porto Alegre), terá como convidado especial o músico Daniel Wolff.

Deixe seu comentário: