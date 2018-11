O TUCANAFRO/POA irá realizar no dia 19, no teatro Glênio Peres, o primeiro Sarau Literário em alusão as comemorações da Semana da Consciência Negra. O evento contará com a presença da escritora Raquel Rodrigues de Farias, que fará uma apresentação/debate sobre a sua obra, sua carreira e sua luta por uma literatura negra com todas as suas características e seus desafios no Rio Grande do Sul e no País.

O evento será aberto ao público em geral e a entrada será a doação espontânea de um livro infantil. Além do bate-papo com a escritora Raquel Rodrigues de Farias, o evento também contará com apresentação de dança contemporânea com a coreografia do bailarino Binho Rodrigues e com apresentação musical a cargo do cantor e compositor Moreno. Os livros arrecadados serão doados para uma creche na região das ilhas.

Serviço:

O que: Sarau Literário em alusão as comemorações da Semana da Consciência Negra

Quando: 19/11, segunda-feira

Onde: Teatro Glênio Peres – Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Hora: 19h. Informações: (51) 997547-123 e no Facebook da Tucanafro/POA

