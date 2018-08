Sarau no London ocorre neste domingo em Porto Alegre

Neste domingo (19), a partir das 19h, acontece mais uma edição do Sarau no London, desta vez com o tema “Para Inglesa Ver – Escritoras Inglesas”, capitaneado pelo trio residente Cátia Simon, Márcia Ivana Lima Silva e Mires Batista Bender. O evento acontece no London Pub & Bistrô (R. José do Patrocínio, 964) e o valor do ingresso é R$ 15 podendo ser adquirido na hora e no local.

Durante o evento, que envolve literatura e música, elas apresentam textos da obra de grandes escritoras inglesas, tais como: Virgínia Woolf, as irmãs Brönte, Jane Austen, Katherine Mansfield, Elisabeth Browning, Agatha Christie, Doris Lessing, Muriel Spark, Ivy Burnett, Stella Gibbons, Barbara Pym, Edith Sitwell, Joan Linday, Ruth Rendel e Penelope Fitzgeral. A ideia, segundo as organizadoras, é mostrar que “grandes mulheres que deixaram seu legado, hoje, têm sua obra como tema e inspiração para o encontro de outras mulheres”.

O sarau, que também abre espaço para o público que queira levar a apresentar seus textos, conta ainda com a apresentação musical de Denise Tonon e Fernando Corona. Reservas de mesa são recomendadas e podem ser feitas pelo telefone: (51) 98233.7037, sendo garantidas até às 19h.

Serviço

O que: Sarau para inglesa ver | edição escritoras inglesas

Quando: Domingo (19), às 19h / Abertura da casa: 18h

Onde: No London Pub & Bistrô (R. José do Patrocínio, 964 – Cidade Baixa)

Ingressos: R$ 15,00 na hora e no local

Reservas antecipadas: limite de chegada até às 19h

