O Teatro Carlos Urbim da Feira do Livro de Porto Alegre será palco, nesta sexta-feira (2), às 18h30min, do “Sarau Palavra e Música”, do Instituto Estadual do Livro (IEL) e Escola de Música da Ospa. Haverá apresentação da Camerata da Ospa Jovem, com leitura de contos de Ivo Bender, por Marô Barbieri e Cristina Macedo.

