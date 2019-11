Sarau: Poesia dita. Poesia escrita. Neste domingo (03), 18h30, na Sala O Retrato no CCCEV

O que poetas podem ter em comum se não a voz e a coragem de dizer seus versos? Sarau destacando a presença do poeta, pesquisador e acadêmico português Gonçalo Ferraz, professor de Biologia de Populações na UFRGS, em Porto Alegre (RS). O escritor procura manter no trabalho a criatividade em todas as regras de expressão que a atividade científica impõe.

A poesia para ele transita nesse meio. É um exercício de expressão sintética das ideias que considera importante dentro das regras. Com a participação de Maria do Carmo Campos, Fátima Farias, Ricardo Silvestrin e Mara Reichert.

Após o encontro, Gonçalo Ferraz autografa o livro Compras do mês (Editora Libretos), às 19h30, na Praça de Autógrafos, Praça da Alfândega.