Sarney voltou

O ex-presidente José Sarney – longe da política, mas não do Poder – está engajado na nova candidatura da filha, Roseana Sarney, ao Governo do Maranhão. Passou o feriado do Dia 15 articulando em São Luís. Roseana pode ser a principal concorrente do governador Flávio Dino (PCdoB), que vai tentar a reeleição. Enquanto a campanha não vem, Sarney se dedica à literatura. O ‘imortal’ abrirá hoje em Guadalajara o Seminário da Feira Internacional do Livro, que reunirá escritores de 40 países. Lançará também nova edição de seu romance “A Duquesa vale uma missa”.

Escriba

Goste ou não do Bigode, leitor, acredite: Sarney é escritor celebrado pelos pares da ABL no Rio e de outros países pelo romance ‘Saraminda’ e este ‘A Duquesa’.

Comadres

Apesar da inimizade de Sérgio Cabral com Garotinho, as mulheres não se estranham. Vai bem a relação de Rosinha e Adriana Ancelmo na ala feminina de Benfica.

Segóvia Fake

Uma foto de homem com rosto pintado em protesto contra Dilma Rousseff circula pelo whatsapp identificado como o agora diretor-geral da PF, Fernando Segóvia. Não é ele.

Troféu Benfica 2017

Agentes apostam que ele se jogou de joelho ao chão (há inflamação) e chutou a cela para machucar um dedo. Sozinho numa cela no presídio de Benfica, Anthony Garotinho fingiu ter sido agredido por um ‘sujeito com um taco de basebol’ que entrou de madrugada no lugar. As câmeras da ala não registraram nada e desmascararam o ex-governador, revelou a Coluna em primeira-mão nas redes sociais.

Bunker

Candidato a prefeito derrotado em Saquarema, apadrinhado do deputado estadual Paulo Melo – agora detento em Benfica – Hamilton Oliveira, o Pitico, assumiu o comando do grupo político. As reuniões dos órfãos de Melo são feitas numa casa no condomínio de luxo construído por Pitico, que leva o seu nome.

Bicampeão

O ministro do STF Luiz Fux indeferiu mais um pedido do governador do Pará, Simão Jatene (PSDB), para “reconhecimento de prescrição” de um processo que o tucano responde na Corte. Em outubro, Fux já negara habeas corpus apresentado pela defesa.

Vaquejada

Conhecidos políticos do Nordeste se reúnem hoje na cidade de Lagarto (SE) – entre eles o líder do Governo, André Moura (PSC-SE) – para prestigiar o campeonato nacional de vaquejada da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha.

Segura, Safadão

Entre as competidoras está a equipe comandada pelo cantor Wesley Safadão, entusiasta da modalidade. Outro ‘atleta’ ilustre é o cantor Mano Walter, já é ídolo no Nordeste. A ABQM introduziu o ‘rabo postiço’, para evitar lesões no gado usado na prova.

Ponto de fuga

O PTB, comandado pelo ex-deputado mensaleiro (perdoado) Roberto Jefferson, não fez uma menção sequer à reforma trabalhista em vigor desde dia 11. Além de Jefferson, caciques da legenda optaram por atacar os governos Lula e Dilma.

Contrabando em alta

Recife é o segundo município brasileiro a adotar o Movimento Legalidade, com foco no combate ao contrabando, à pirataria e à falsificação. Pernambuco tem dados alarmantes sobre o tema. O comércio ilegal de cigarros cresceu 140% em relação a 2015.

A conta

Pernambuco perde, por ano, R$ 100 milhões em impostos não arrecadados por conta do mercado ilegal apenas do cigarro – e isso ainda financia o crime e tráfico de drogas.

Take off

A Líder Táxi Aéreo, citada em delação no Rio, informa que não há encrencas. As despesas citadas são de contratos com serviços prestados e declarados em contas eleitorais. A empresa ressalta que participou de licitação no Governo do Estado.

ADPF

O novo diretor da Associação Nacional dos Delegados de PF, delegado Edvandir Felix de Paula, toma posse em Brasília na sexta-feira. A ADPF tem 2 mil associados.

