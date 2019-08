Sarrafiore chega ao Rio de Janeiro e pode ser opção do técnico Odair para o jogo contra o Cruzeiro

O argentino Martin Sarrafiore chegou ao Rio de Janeiro neste domingo (4) para incorporar a equipe do técnico Odair Hellmann visando o próximo confronto decisivo do clube contra o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil. O meia vai participar dos treinamentos e entra na briga pela vaga de D’Alessandro, que foi suspenso na vitória contra o Palmeiras, pelas quartas de final da competição. No Brasileirão, Sarrafiore não participou do jogo contra o Fluminense no Maracanã, pois cumpria suspensão.

Além do argentino, Nonato surge como uma das alternativas para o setor junto aos atacantes Rafael Sobis e Wellington Silva que já ocuparam a vaga em outras oportunidades.

O time começou a ser definido no treinamento deste domingo (4), mas na segunda (5), pela manhã, Odair realizará uma nova atividade. Após o trabalho, a delegação colorada viajará direto para Belo Horizonte.

Odair aguarda ainda a definição de recuperação do volante Rodrigo Lindoso, que lesionou o tornozelo esquerdo no jogo contra o Nacional-URU, pela Copa Libertadores e segue sendo dúvida. Caso ele não possa atuar, Rithely deve ser o seu substituto.

