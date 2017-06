Sartori anuncia a construção de um presídio federal em Charqueadas e de mais dois estabelecimentos prisionais no Estado

O governador José Ivo Sartori confirmou, na manhã desta segunda-feira (12), em entrevista coletiva no Palácio Piratini, em Porto Alegre, a construção de um presídio federal de segurança máxima em Charqueadas, na Região Carbonífera do Estado.

A unidade prisional, que integra o Plano Nacional de Segurança Pública, terá 208 vagas. Ela será instalada a cerca de 100 metros da Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas, em uma área do município de 25 hectares, perto da RS-401.

Sartori também anunciou a construção de um novo presídio em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, com 430 vagas. Assim como o de Charqueadas, esse estabelecimento prisional será construído com recursos federais, mas administrado pelo governo do Estado. O Executivo gaúcho também vai erguer outro presídio em Alegrete, na Fronteira Oeste.

Sartori informou ainda que uma nova central de triagem com 96 vagas para atender a Cadeia Pública de Porto Alegre – o antigo Presídio Central – deve ser concluída em 45 dias. A estrutura será construída em uma área anexa à cadeia com recursos estaduais.

“Anunciamos hoje medidas na área da segurança pública que representam mais um passo na melhoria do sistema prisional gaúcho”, destacou Sartori. “Não podemos descansar e nem recuar. O enfrentamento da criminalidade precisa desse esforço diário, constante e concreto”, declarou.

“Vocês são testemunhas de que sempre disse que quando tivéssemos recursos, nós investiríamos na segurança pública. Então isso nós estamos fazendo desde o primeiro dia, com todas as dificuldades e as situações difíceis”, prosseguiu o chefe do Executivo gaúcho.

Sobre a Penitenciária Estadual de Canoas, mais uma galeria com cerca de 150 vagas deve ser aberta em 60 dias. O local teve o seu sistema de esgoto concluído pela Corsan, de acordo com o governador. “É sempre bom lembrar que a segurança pública foi a única que recebeu reajuste de 19% no orçamento de 2017. Sem falar no aumento salarial de 31% que estamos honrando no salário dos servidores da Brigada Militar, da Polícia Civil e da Susepe”, disse.

Ele também destacou que, “até o final deste ano 4 mil novos profissionais terão ingressado na área da segurança pública no Estado. Nenhum município do interior ficará descoberto neste processo”.

O secretário estadual da Segurança Pública, Cezar Schirmer, afirmou que foi montada uma força-tarefa dentro da pasta para avançar no enfrentamento da falta de vagas nos presídios gaúchos. “O sistema prisional é onde estão as maiores dificuldades”, admitiu.

Schirmer voltou a pedir aos deputados estaduais que apreciem os projetos de lei da segurança que estão na Assembleia Legislativa. “O governador está aguardando a votação na Assembleia para anunciar o maior concurso da história da segurança pública”, enfatizou.

