Sartori anuncia o novo comandante da Brigada Militar

O coronel Andreis Dal’Lago será o novo comandante-geral da BM (Brigada Militar). O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo governador José Ivo Sartori, durante a cerimônia no Palácio Piratini que outorgou a Medalha Negrinho do Pastoreio ao atual titular do cargo, coronel Alfeu Freitas Moreira, que se aposentará compulsoriamente no dia 18 deste mês.

“Nós seguiremos o trabalho já iniciado e o nosso objetivo fundamental é aperfeiçoar e aprofundar as relações entre as instituições da Segurança Pública. Temos a convicção de que, somando energias, teremos maior efetividade”, ressaltou Dal’Lago no evento.

Natural de Caxias do Sul, ele tem 54 anos e é formado em Direito pela Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), com especialização em Filosofia e mestrado em Serviço Social. Na BM, onde está desde 1984, o oficial passou pela Academia de Polícia Militar, participou do Comando Regional da Serra e do Estado Maior, foi subcomandante-geral e trabalhou no Departamento Administrativo do 12º e 34º batalhões.

A nova cúpula seguirá a ordem de sucessória da corporação. O coronel Mario Ikeda, 50 anos e 32 de serviço, também deve integrar a hierarquia militar como subcomandante-geral, com o coronel Julio Cesar Rocha na chefia do Estado Maior. Atualmente, ele é o titular do CPC (Comando de Policiamento da Capital).

