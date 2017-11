Sartori assinou e encaminhou para Assembleia projetos voltados à Segurança Pública

O governador José Ivo Sartori assinou, na tarde desta terça-feira (28), os projetos de lei voltados para a área da Segurança Pública que foram anunciados na última quinta-feira (23), em evento no Palácio Piratini. O conjunto de medidas tem o objetivo de modernizar a estrutura das instituições, aproveitar melhor os recursos humanos e materiais disponíveis, e garantir mais possibilidades de participação da sociedade civil. Os projetos foram encaminhados para a apreciação da Assembleia Legislativa ainda nesta terça-feira.

Entre os projetos de lei do Executivo estão a reestruturação da SSP (Secretaria da Segurança Pública) e a criação da Subsecretaria de Administração Prisional; aumento e criação de gratificações para permanência de servidores e retorno dos que já estão na reserva para ampliar o efetivo; isenção de ICMS para compra de veículos e equipamentos doados à SSP; normas de segurança para bancos e criação de um fundo comunitário.

Para o secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, “este conjunto de projetos de lei foi estruturado com a participação direta do parlamento gaúcho, o que nos deixa confiantes de que as propostas serão analisadas dentro de um contexto de cooperação e interesse mútuo no fortalecimento da estrutura da Segurança Pública”.

Conheça os projetos:

1 – Normas de segurança para os estabelecimentos bancários

2 – Isenção de ICMS para compra de veículos e equipamentos para doação à SSP

3- Criação do Fundo Comunitário Pró-Segurança

4 – Programa Especial de Reservistas – “Programa Mais Efetivo”

5 – Ampliação Programa de Militares Estaduais Temporários da BM

6 – Programa de Militares Estaduais Temporários do Corpo de Bombeiros

7 – Programa de Militar Técnico Temporário

8 – Programa Auxiliar Temporário na Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e

Secretaria da Segurança Pública

9 – Programa de Reaproveitamento de Servidores Aposentados da Polícia Civil

10 – Programa de Reaproveitamento de Servidores Aposentados do IGP

11 – Programa de Reaproveitamento de Servidores Aposentados da Susepe

12 – Alteração do Valor do Abono de Incentivo à Permanência (AIPSA)

13 – Readaptação da lei para retorno de PMs incapacitados à ativa

14 – Reestruturação da Secretaria da Segurança Pública e criação da Subsecretaria

de Administração Prisional

15 – Aprimoramento da repressão ao furto e roubo de cargas e receptação

16 – Alteração da Lei de Adiantamento de Numerário

17 – Reajuste do valor da hora-aula para cursos da Segurança Pública

18 – Adequação da Lei de Promoção Extraordinária em razão de invalidez ou morte

em serviço

19 – Doações de animais da Segurança Pública

