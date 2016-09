Governador Sartori comemora anúncio da concessão do aeroporto Salgado Filho

José Ivo Sartori comemorou o anúncio da concessão do aeroporto Salgado Filho, feito por Michel Temer. O governador destacou que o Estado segue empenhado na inclusão de outros aeroportos e novos trechos de rodovias federais no Programa de Parceria de Investimentos, detalhado por Temer, nesta terça-feira.

Sartori se reuniu com os ministros chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha; e dos Transportes, Maurício Quintella Lessa; no final da tarde desta terça, no Palácio do Planalto.

Para o governador, este é o momento de preparar o terreno para avançar, também, na concessão de rodovias estaduais. “O secretário Pedro Westphalen estará aqui em Brasília nos dias 15 e 16 deste mês para obter mais informações sobre o modelo da União. É importante estarmos em sintonia com essa modelagem para facilitar a integração das malhas estadual e federal”, informou Sartori, que não descarta a inclusão de outros trechos no plano da União.

O governo federal anunciou um pacote com 25 projetos de concessão de aeroportos, portos, ferrovias, rodovias, áreas de exploração de petróleo e distribuidoras de energia. No Rio Grande do Sul, foram incluídas a concessão do aeroporto Salgado Filho e das BRs 101, 116, 290 e 386.

Sobre o ressarcimento de R$ 2 bilhões, referentes a obras realizadas em estradas federais no Rio Grande do Sul na década de 1980, Sartori considerou um avanço para as negociações a instituição de um grupo de trabalho para tratar exclusivamente do tema. O pedido do governo gaúcho segue em análise na União, que oficializou a formação de uma equipe com representantes dos governos federal e estadual.

Comentários