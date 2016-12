Sartori critica aliados do governo anterior

Habitualmente comedido, o governador José Ivo Sartori não tem conseguido conter sua indignação diante da falta de solidariedade que recebeu no enfrentamento de medidas duras, como o caso da alteração dos critérios para repasse dos duodécimos aos demais poderes. Ali, flagrantemente faltaram os votos do PDT. Sartori atribui aos protagonistas do governo anterior, que lhe deixaram a herança da crise, a falta de sensibilidade para ajuda-lo agora a enfrentar os efeitos da gestão do ex-governador Tarso Genro.

A carapuça serve?

Há quem interprete na expressão do governador, de que “…para bom entendedor meia palavra basta”, que, quando faz a crítica, ele estaria se referindo especificamente ao PDT, principal aliado do governo anterior, e que lhe negou apoio em questões decisivas, mesmo participando do seu governo com espaços expressivos.

As missões do secretário

O secretário Giovani Feltes fez ontem uma viagem a Brasília com a missão de buscar na Secretaria Nacional do Tesouro, alternativas que possam desafogar o caixa gaúcho, diante das pressões para uma melhor notícia em relação ao 13 salário, que não o parcelamento de 12 meses até agora anunciado. A outra agenda do secretário: preparar na Câmara dos Deputados o seu retorno. Em 2017 ele deixa a pasta da Fazenda e assume seu mandato de deputado federal.

Vereador atento

Jornalista Lourenço Graiz, do jornal DeFato de Nova Santa Rita, aponta um caso raro de interesse público na Câmara de Vereadores daquele município: o vereador Marli Castro (PT), mesmo não tendo obtido a reeleição, manteve em nome dos eleitores, o interesse em aperfeiçoar seus conhecimentos, e representando o legislativo, realizou ainda antes do final do mandato, ao lado do assessor, desde novembro, atividades de aperfeiçoamento em Santa Catarina, e ainda nos municípios de Pontão e Constantina, que custaram aos cofres do município, R$ 2.502,00 apenas em diárias, segundo o Portal da Transparência.

As mudanças no PSB

A saída do secretário do Trabalho Catarina Paladini (PSB) para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa decorrente da vaga deixada por Miki Breier, que assume a prefeitura de Cachoeirinha, poderá trazer de volta ao cenário político o ex-deputado estadual Fabiano Pereira, que concorreu à prefeitura de Santa Maria pelo PSB. Fabiano, que deve concorrer a deputado estadual em 2018, é o nome mais cotado para assumir a pasta do Trabalho no lugar de Catarina.

