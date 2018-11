Sartori cumpre agenda política em Brasília

O governador gaúcho José Ivo Sartori participa em Brasília, nesta quarta-feira, de uma reunião com outros chefes de Executivos estaduais do MDB. Em seguida, o grupo almoça com Michel Temer no Palácio da Alvorada. Nessa terça-feira, ele fez uma visita institucional ao presidente no Palácio do Planalto e esteve com os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Carlos Marun (Secretaria de Governo).

