Sartori destaca redução dos índices de criminalidade no RS

Um painel para expor ações e discutir melhorias para a Segurança Pública foi organizado pelo Instituto Cultural Floresta (ICF), nesta terça-feira (21), na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. O governador e candidato à reeleição ao governo do Estado, José Ivo Sartori, destacou a redução gradativa dos índices de criminalidade no Estado decorrente das ações implementadas.

O enfrentamento das facções é uma das medidas adotadas para a redução da violência. Sartori ressaltou a Operação Pulso Firme, ação inédita no Rio Grande do Sul, para transferência de criminosos para presídios federais. “E essa ação impactou positivamente nos índices de criminalidade que vem reduzindo no Estado. Mas o combate às facções não cabe apenas ao Executivo, mas a todos os poderes”, declarou o candidato.

Sartori também reafirmou que a Segurança sempre foi prioridade no seu governo e foi uma das únicas áreas que teve aumento no orçamento: de 19% em 2017 e 16% em 2018. “Segurança também é prevenção. As Cipaves estão implantadas em quase todas as escolas do Estado. Temos que trabalhar para construir a cultura da paz e da não violência”, frisou.

O candidato Sartori também citou algumas inovações durante sua gestão como a criação do Sistema Integrado com os Municípios (SIM), a permuta de imóveis para a construção de presídios, além do chamamento de mais de quatro mil servidores para a área da Segurança Pública e o concurso em andamento com 6.100 vagas.

Durante o painel, o governador também respondeu questionamentos sobre a forma de evitar a entrada de armas e drogas no Rio Grande do Sul e ações para o fortalecimento das polícias comunitárias. Ainda citou investimentos em tecnologia como georreferenciamento, videomonitoramento, cercamento eletrônico e inteligência artificial para agilizar e qualificar a prestação de serviços.

José Ivo Sartori é candidato à reeleição ao governo do Estado pela coligação RIO GRANDE NO RUMO CERTO que é composta pelos partidos MDB • PSD • PSB • PR • PSC • PATRIOTA • PRP • PMN • PTC.

