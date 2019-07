Sartori diz que deu o passo inicial para as reformas necessárias

O ex-governador José Ivo Sartori avaliou ontem que algumas medidas adotadas na sua gestão, como a aprovação da Previdência Complementar, a redução de despesas na estrutura de governo, com a extinção de fundações, e a Lei de Responsabilidade Fiscal estadual, constituíram ferramentas fundamentais para que o atual governo avançasse nas reformas. Sartori falou ontem na reunião da ADCE (Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas) e atribuiu à crise da economia no país, “que não funcionava”, o fato de não ter conseguido índices melhores na economia gaúcha o que, segundo ele, poderia ter criado um cenário melhor.

Herança de Tarso Genro

O governador Sartori disse ter certeza de que “deixamos o estado melhor do que recebemos”, referindo-se à herança que recebeu de seu antecessor, Tarso Genro, do PT. E garantiu que “a mudança não se faz com um governo só, com uma pessoa só”.

Sintergs pediu prisão do governador

O Sintergs (Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Estado) ingressou com um pedido de prisão do governador do Estado, sustentando que ocorreu crime de responsabilidade, pelo descumprimento da decisão que o obriga a pagar a folha em dia. Em nota, o Palácio Piratini informou ontem à tarde que ainda não havia sido notificado e que “há precedentes no próprio TJ e no Supremo Tribunal Federal de que o pedido apresentado não seria cabível no caso, sustentando que o atraso é uma situação ‘alheia à vontade’ do governador”.

Novos policiais militares

O governo do Estado confirma para esta sexta-feira a formatura de aproximadamente um quarto dos quase 2 mil alunos-soldados que irão reforçar o efetivo da Brigada Militar em todo o Rio Grande do Sul. A cerimônia será às 9 horas no Gigantinho, em Porto Alegre, com presença do governador Eduardo Leite e do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior.

Bolsonaro: Grato a Castelo Branco por ter criado o FGTS

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que “precisamos agradecer ao presidente Castelo Branco por ter criado o FGTS”. E comentou que, embora, para alguns, R$ 500 do saque do FGTS possa parecer pouco, “acho que é bem-vindo, fizemos o que foi possível ser feito. Quem acha que está pouco, é só não retirar, aguarda em outro momento”.

