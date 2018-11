Governadores gaúchos José Ivo Sartori e Eduardo Leite têm o seu primeiro encontro desde as eleições

José Ivo Sartori e Eduardo Leite têm o primeiro encontro para dar início à transição de governo nesta segunda-feira, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. A audiência foi solicitada pelo governador eleito e ocorre às 10h30min.

Na semana passada, o governador José Ivo Sartori publicou decreto para facilitar o acesso às informações sobre a gestão da administração estadual, como aquelas relativas a atividades exercidas pelos órgãos e entidades, contas públicas e resultados de programas, projetos e ações, incluindo todas as metas e indicadores do Acordo de Resultados.

Por parte da atual gestão, a coordenação dos trabalhos ficará a cargo do chefe da Casa Civil, Cleber Benvegnú, que envolverá as equipes para que todas as informações solicitadas sejam fornecidas em tempo hábil e com precisão. O governo do Estado colocou as instalações do Centro de Treinamento da Procergs, na zona sul de Porto Alegre, à disposição das equipes para a transição.

A transição será “transparente, colaborativa, de alto nível técnico e político, como merecem os gaúchos e gaúchas”, destacou o governador Sartori em sua conta no twitter neste fim de semana.

Monitoramento de resultados

Foi concluído e apresentado na sala de governança da SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão) o monitoramento dos projetos prioritários, entregáveis, indicadores e compromissos de eficiência de gestão da SMARH (Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos) e das vinculadas Detran/RS e IPE (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul) Previdência.

Ao todo, foram avaliados os projetos prioritários “Gestão de Ativos” e “Portal do Gestor”, 26 entregáveis (19% concluídos, 58,73% dentro da meta, 14,29% com projeção de atingimento), 14 compromissos de eficiência de gestão (78,57% dentro da meta) e nove indicadores (70% dentro da meta e 10% com previsão para atingir).

No que se refere aos cinco entregáveis da SMARH, passaram pela sala de governança os projetos que versam sobre a política de qualificação dos servidores e gestão do conhecimento; a reestruturação do complexo do CAFF e seus anexos; o monitoramento eletrônico da frota de veículos e a implantação do Ponto Eletrônico no CAFF e seus anexos.

Entre os 19 projetos do Detran, foram verificadas as melhorias nos serviços ao cidadão; o processo eletrônico de defesa e recurso da infração de trânsito; o controle biométrico no processo de habilitação e exames práticos e teóricos; e o atendimento ao Cidadão via Web Chat.

Por parte do IPE Prev, passaram pela sala de governança os projetos sobre a identificação biométrica na renovação de pensão e a implantação do Processo Eletrônico Administrativo Previdenciário. Na avaliação ainda os departamentos da SPGG os 18 compromissos de eficiência de gestão.

A reunião foi conduzida pela secretária adjunta da SPGG e diretora do DMR (Departamento de Monitoramento de Resultados), Melissa Custódio, pelo assessor de governança Christiano Moritz, com a presença do secretário adjunto da SMARH, Eduardo Serpa Junior, diretores e demais servidores envolvidos na governança.

