Sartori entrega medalha Assis Brasil na abertura da 39ª Expointer

Um momento importante na abertura da 39ª Expointer, no Parque Assis Brasil, em Esteio, foi a entrega da medalha que leva o nome do local. A honraria é cedida a pessoas que se destacaram por serviços prestados no setor da agricultura e da pecuária. Receberam das mãos do governador do Estado José Ivo Sartori e do vice-governador José Paulo Cairoli o título o diretor do Grupo Randon, Raul Randon, o diretor do Grupo SLC, Eduardo Silva Logemann, e o agropecuarista Domingos Antônio Lopes Velho.

Conheça os homenageados:

Raul Randon: Tem 65 anos, nasceu em Santa Catarina. É diretor do grupo Randon, que exporta para vários países do mundo. Já recebeu 200 homenagens. Emprega mais de 900 funcionários fixos nos setres leiteiro, de queijo e derivados, azeite e grãos. É mentor do programa Florescer, com 15 anos de existência. Criou o programa de sustentabilidade ambiental atendendo mais de 700 jovens.

Eduardo Silva Logemann: É diretor Grupo SLC Participações, que trabalha nos segmentos agrícola, de alimentos e de ferramentas, arrecadando mais de 3 bilhões por ano.

Domingos Antônio Lopes Velho: Agropecuarista, egenheiro agronomo e administrador de orizicultura e pecuária. Integra a diretoria do Sistema Farsul. Recebeu o título de homem do arroz em 2009. Já ganhou também, o prêmio de Desevolvimento da Agropecuária Gaúcha.

