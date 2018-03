O governador José Ivo Sartori participa, nesta segunda-feira (5), da abertura da 19ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. A solenidade ocorre às 9h, no auditório central do parque. A feira é uma das maiores do agronegócio internacional e reúne mais de 500 expositores. Durante os cinco dias de evento, visitantes de mais de 70 países passam pela exposição.

