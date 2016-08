Sartori promete chamar ainda mais policiais civis e brigadianos

O governador José Ivo Sartori acertou a convocação de mais um grupo de cerca de 200 agentes da Polícia Civil e cerca de 700 policiais militares, tão logo sejam consolidadas as nomeações dos efetivos concursados, que atualmente realizam seus cursos na Polícia civil e na Brigada Militar. Este reforço deverá ocorrer no próximo ano, dentro de um plano de investimentos na área da segurança pública, que inclui a abertura do concurso para peritos, recentemente anunciado.

Sartori fez a revelação ontem, ao falar durante a inauguração da Central de Termos Circunstanciados, que passou a funcionar junto à 13a- Delegacia de Polícia no bairro Cavalhada, e que deverá se constituir em uma verdadeira força-tarefa para agilizar a conclusão dos procedimentos de menor potencial ofensivo registrados nas 20 delegacias distritais da Capital.

Alienação de ativos

O Secretário da Segurança Pública, Vantuir Jacini, admitiu que, sem alarde, vem promovendo uma gestão dos recursos humanos e financeiros da pasta, adequando-se às dificuldades que o Estado enfrente. Além da central de Termos Circunstanciados, mencionou a força-tarefa criada para especializar a investigação e contenção dos furtos e roubos no transporte coletivo, que já começa a apresentar resultados positivos. O fato positivo no enfrentamento das dificuldades, garante o secretário, tem sido a atuação harmônica de todos os órgãos que formam a estrutura da segurança pública.

PDT preocupado com Cherini

Preocupado com o crescimento do trabalho que o deputado federal Giovani Cherini vem realizando agora à frente do Partido da República, os dirigentes do PDT em nível nacional e regional, Carlos Lupi e Pompeo de Matos apostam no êxito do processo de cassação do mandato do ex-companheiro, expulso do partido por ter apoiado o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, na Câmara dos Deputados. O PDT está preocupado com o estrago que a saída de Cherini provocou no PDT gaúcho, e cujos resultados serão sentidos de forma mais aguda, logo após o término das eleições municipais.

A resposta de Cherini

Ontem, Cherini disse a esta coluna que “o PDT está cometendo mais uma injustiça e discriminação. Vou me defender da mesma forma que fiz durante o processo de expulsão, pois querem cassar o meu mandato, que não é do PDT e sim, dos meus 115.294 eleitores”.

O favelão das autoridades

Cresce assustadoramente o favelão erguido junto às duas calçadas da avenida Borges de Medeiros, sob o viaduto Otavio Rocha, outrora um dos cartões postais da capital gaúcha. Agora, fruto da omissão dos gestores da cidade em todas as suas esferas, começam a ser erguidas paredes de madeira, colocadas camas e móveis, e ao mesmo tempo vai se consolidando no local um próspero comércio de drogas ao lado dos terminais de ônibus. Coisa de terra de ninguém…

Comentários