Na semana em que o presidente da República, Michel Temer, anunciou a construção de um presídio federal de segurança máxima no Rio Grande do Sul, o governador José Ivo Sartori afirmou, neste sábado (14), que já existem municípios interessados em abrigar a unidade. Os nomes das cidades não foram revelados. “Vamos tratar esse assunto de maneira racional e responsável”, declarou.

Sartori enfatizou que esse tipo de penitenciária isola os presos mais perigosos de todas as partes do País. “Sem falar que cada estabelecimento desses tem mais de 400 agentes, servidores federais. Ou seja, há um aparato todo envolvido”, completou. Temer não deu detalhes sobre a construção do presídio no RS, anunciada durante evento para entrega de ambulâncias ao Estado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O governador disse ainda que pretende abrir o complexo penitenciário de Canoas neste ano e elogiou o esforço e a persistência da comunidade de Lajeado, que, segundo ele, participou ativamente do projeto de construção da penitenciária feminina do município. As declarações de Sartori foram dadas ao programa semanal Governo e Comunidade, produzido pela Rádio Web Piratini.

