Sartori torce para que seu projeto de gestão prossiga nos próximos anos

O governador José Ivo Sartori avaliou ontem que, “ao contrário do que se tem afirmado, o acordo da recuperação fiscal com a União vai reduzir, no longo prazo, um total de R$ 22 bilhões de reais da dívida em relação aos termos atuais”. Sartori fez esta e outras avaliações durante reunião-almoço ontem com jornalistas do Clube de Opinião em Porto Alegre. Realista, o governador afirma que “se não fizermos a renegociação, será muito pior para o Estado. Não é solução, mas é um passo importante”. Ele calcula que, de um total estimado de R$ 40 bilhões em investimentos que o Estado pode receber, cerca de R$ 20 bilhões aguardam o desfecho da renegociação da dívida.

O projeto do Estado

O governador lamenta que parceiros como o PP e o PSDB não continuem compartilhando do projeto de modernização do Estado, mas afirma que “nunca fui de interferir na vida de outros partidos ou de outras instituições”, referindo-se ao fato de partidos da base lançarem candidaturas ao governo do Estado. O governador recorda que “na eleição passada, firmamos alianças no segundo turno apenas”. Mas Sartori afirma que “o meu maior desejo é que esse projeto que implantamos tenha continuidade”.

Orçamento realista no RS

Um dos pontos que o governador destaca na sua gestão em relação às finanças foi a adoção de um orçamento realista, acabando com a tradição de apontar créditos impossíveis como forma de zerar receita e despesa na proposta oficial. Desta forma, “a proposta orçamentária de 2018, em números redondos, estima R$ 62 bilhões de receita e R$ 70 bilhões de despesa”, afirma Sartori.

Receitas imediatas

O governador gaúcho está otimista em relação à colocação no mercado das ações do Banrisul e da subsidiária gestora de cartões do banco. Mas garantiu que esse negócio somente será concretizado “se o mercado apresentar valores compatíveis”. Ele descarta a possibilidade de venda desses ativos a preços irrisórios. A outras fonte de receita, projeta, poderá vir da própria adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, que permitirá a abertura de espaço fiscal para operações de crédito e o alívio no pagamento mensal das parcelas da dívida, permitindo que a casa seja arrumada para o atual e o próximo governo que vir a sucedê-lo.

Sartori e a reeleição

Na reunião-almoço de ontem, o governador José Ivo Sartori mostrou-se confiante de que se o seu projeto de modernização do Estado não continuar com ele, “certamente o meu partido terá um outro nome para indicar”, referindo-se à possibilidade de não disputar a reeleição. Ele afirma que “se eu dissesse hoje que sou candidato, estaria destruindo todas as propostas de governo em andamento”. O governador, no momento, não se mostra muito entusiasmado com a hipótese de concorrer novamente. A verdade é que hoje o PMDB não dispõe de um plano B para a hipótese de Sartori desistir da reeleição. Qualquer que seja o cenário, o governador afirma que “continuarei até o final da gestão fazendo o que precisa ser feito”.

Deixe seu comentário: