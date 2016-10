Sasha abre perfil no Instagram e número de seguidores não para de subir

Sasha Meneghel resolveu assumir de vez o seu lugar no estrelato e tornou pública sua conta no Instagram, que até esta sexta-feira (28) era fechada e limitada a poucos seguidores. A filha da apresentadora Xuxa foi o grande destaque da noite de desfile do São Paulo Fashion Week e cruzou a passarela da moda como a estilista estreante da grife Coca-Cola Jeans.

O Instagram oficial da loira de 18 anos já tem mais de 57 mil seguidores e surpreende com fotos dela de um jeito que ninguém nuca viu. Sasha, que atualmente mora em Nova York, nos EUA, e estuda numa conceituada faculdade de moda por lá, aparece em registros de muita intimidade. Até uma foto dela fazendo topless numa praia tem.

