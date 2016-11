Sasha revela que deu o primeiro beijo aos 13 anos

Sasha Meneghel conversou com o apresentador Matheus Mazzafera e revelou algumas curiosidades da sua vida, como a admiração pelo ator norte-americano Ashton Kutcher. A filha da apresentadora Xuxa disse ainda que está solteira e contou quando deu o primeiro beijo na boca: “Acho que foi no final dos meus 13 anos, no meu condomínio, no Rio”.

Morando em Nova York, nos EUA, ela revelou ainda que a mãe a incentivava a dar o primeiro beijo. “Minha mãe sempre me apoiou muito. Eu tinha um namoradinho de infância, lá entre os 7, 10 anos, e ela ficava: ‘E aí, já beijou na boca?'”.

A futura estilista também contou que não gostaria de ser uma princesa. “Princesa são certinhas demais”, justifica.

Comentários