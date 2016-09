Saudada por apoiadores, Dilma deixa o Palácio da Alvorada e segue para Porto Alegre, onde será recebida com festa

A ex-presidente Dilma Rousseff deixou, há pouco, o Palácio da Alvorada, onde residia desde janeiro de 2011. Neste momento, ela se dirige para a Base Aérea de Brasília, onde embarcará em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira), com destino a Porto Alegre, onde passará a residir.

À saída da comitiva, Dilma deixou o carro onde estava para cumprimentar as centenas de pessoas, em sua maioria, mulheres, que a aguardavam desde cedo em frente ao palácio para se despedir dela.

Quando Dilma passou, pétalas de rosas foram jogadas em sua direção. Após se despedir dos manifestantes, seguiu para a Base Aérea para embarcar em voo da FAB para Porto Alegre.

Acompanhavam a ex-presidente o ex-ministro José Eduardo Cardozo, que foi seu advogado no processo de impeachment, e os ex-ministros Kátia Abreu, Miguel Rossetto, Jaques Wagner e Ricardo Berzoini e alguns senadores petistas.

Festa em Porto Alegre

A ex-presidente Dilma Rousseff deverá ser recebida por militantes no terminal 2 do Aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, onde vive sua família. O evento – intitulado “Carinhaço com Dilma pela Democracia” – convocado pelas redes sociais, vai culminar em um ato à noite na Esquina Democrática, tradicional reduto de manifestações no centro de Porto Alegre.

Segundo o ex-ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto, Dilma deve embarcar entre 14h30 e 15h para a capital gaúcha. Rossetto chegou por volta das 11h ao Palácio da Alvorada e informou que vai acompanhar Dilma em sua volta para Porto Alegre. O ex-ministro não sabe se Dilma vai comparecer ao ato na Esquina Democrática.

“Vai ser uma recepção muito forte e carinhosa à presidenta Dilma em Porto Alegre. O fato é que seguem crescendo manifestações contrárias ao governo golpista e para não mexerem em nenhum direito do povo trabalhador. Cresce a expectativa de recompor a democracia a partir de antecipação das eleições. A sociedade brasileira não vai reconhecer um presidente golpista e não eleito pelo povo brasileiro. Nesse país, quem elege o presidente da República é o povo brasileiro”, disse o ex-ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto, que acompanhrá a presidente na viagem a Porto Alegre.

Segundo Rosseto, Dilma vai acompanhar o cenário político nacional. “A presidente Dilma vai acompanhar a resistência ao golpe. Essa é a prioridade dela. Temos ações no Supremo Tribunal Federal e continuaremos com várias iniciativas políticas denunciando o golpe. A presidenta Dilma vai acompanhar o processo eleitoral que está em curso, as eleições municipais”. (ABr)

