Saúde abre consulta pública para definir serviços da atenção primária

Uma consulta pública foi aberta para definir os serviços essenciais que devem ser ofertados em todas as unidades de Saúde da Família (USF) que compõem a Atenção Primária à Saúde (APS). O serviço foi aberto pelo Ministério da Saúde e, segundo a pasta, neste nível de atendimento, é possível resolver até 80% dos problemas de saúde, sem a necessidade de intervenção na emergência de Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) ou de hospitais.

A proposta foi construída com base na revisão das carteiras de serviços oferecidos em seis capitais brasileiras, entre elas Porto Alegre. As contribuições podem ser feitas no formulário disponível na internet.

Profissionais de saúde, gestores, entidades médicas e demais cidadãos podem enviar contribuições à proposta apresentada. Para o secretário de Atenção Primária à Saúde, Erno Harzheim, a definição do conjunto de serviços traz transparência e é uma “potente ferramenta para que as pessoas possam fiscalizar, avaliar e qualificar a atenção primária brasileira”.

