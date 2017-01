Saúde apreende iogurtes com validade vencida em supermercado do bairro Menino Deus

Após denúncia de consumidor ao fone 156 da prefeitura de Porto Alegre, na tarde de quarta-feira a EVA (Equipe de Vigilância de Alimentos) da Secretaria Municipal de Saúde apreendeu e inutilizou 28 unidades de iogurtes de 750 ml da marca Sans Souci com validade vencida no supermercado Zaffari da avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus. O estabelecimento foi notificado pela infração.

De acordo com a EVA, havia unidades vencidas há mais de um mês e outras cujo prazo expirou nos dias 5 ou 9 de janeiro. “A apreensão foi relativamente pequena, mas é muito provável que outras unidades vencidas tenham sido comercializadas”, alertou a Equipe.

A EVA também chamou a atenção para o fato de o bairro Menino Deus ter como característica a presença de muitos moradores idosos, grupo que é considerado de risco para DTAs (Doenças Transmitidas por Alimentos), pois o sistema imunológico já está mais debilitado para os consumidores nesse segmento.

Comentários