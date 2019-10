Saúde convoca servidores do Imesf em greve para trabalho imediato

Estão publicadas no Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre), na edição desta quinta-feira (17), as convocações para retorno imediato ao trabalho de servidores do Imesf (Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família) que aderiram à greve nesta semana. A convocação ocorre pois não houve comunicação prévia de 48 horas, tampouco motivação legal para a greve. O documento ainda é motivado pela desassistência nas unidades de saúde do município.

O documento é assinado pelo secretário municipal de Saúde e presidente do Imesf, Pablo Stürmer, com base no artigo 31, da Lei nº 11.062, de 6 de abril de 2011, e considera a ilegalidade da paralisação e necessidade de continuidade do serviço público essencial de saúde e as disposições do Decreto 20.017, de 20 de junho de 2018.

A convocação, na íntegra, pode ser acessada na edição diária do Diário Oficial de Porto Alegre desta quinta-feira e também em edição extra do Dopa.