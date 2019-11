Saúde dispõe de autoteste de HIV para públicos específicos em Porto Alegre

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) iniciou a distribuição de autoteste de HIV para populações que historicamente enfrentam dificuldades no acesso aos serviços de saúde. Entre o público-alvo, estão incluídos homens que fazem sexo com homens, população trans, profissionais do sexo, pares e parcerias sexuais de pessoas em profilaxia pré-exposição, que é a combinação de dois medicamentos utilizada em situações específicas para impedir que o HIV se estabeleça e se espalhe pelo corpo.

Para a Coordenação de Infeções Sexualmente Transmissíveis e HIV/Aids, a estratégia representa mais um passo frente aos esforços para aumentar a autonomia do indivíduo. “Vale principalmente entre aqueles não alcançados pelos serviços ou que precisam ser testados com mais frequência devido à exposição contínua ao risco, ou seja, devido à maior vulnerabilidade ao risco de adquirir HIV”, comenta a coordenadora da área, Caroline Zacarias.

O autoteste de HIV é muito simples de fazer, e o resultado é observado em 20 minutos após a realização. Funciona da mesma forma que os testes rápidos utilizados em serviços de saúde ou em ações de promoção da saúde através de punção digital, com a diferença de ser realizado pelo próprio usuário, em casa ou em qualquer lugar, no momento que preferir, sozinho ou com alguém em quem confia.

Em Porto Alegre, o autoteste de HIV está disponível ao público-alvo pelo Sistema Único de Saúde em serviços especializados de referência e ONGs parceiras da SMS.

Serviços especializados

SAE Santa Marta – Rua Capitão Montanha, 27, Centro – Fone 3289-2926

SAE IAPI – Rua Três de Abril, 90, Passo d’Areia – Fone 3289-3435

SAE Centro de Saúde Vila dos Comerciários – Rua Moab Caldas, 400, Vila Cruzeiro – Fone 3289-4082

ONGs

Igualdade – Rua dos Andradas, 1560 – Centro

Somos – Rua dos Andradas, 1560, 6º andar – Centro

Casa Fonte Colombo – Rua Hoffmann, 499 – Floresta

Outras informações sobre infeções sexualmente transmissíveis e HIV/Aids podem ser obtidas no site do Ministério da Saúde.