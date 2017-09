A campanha de multivacinação de crianças e adolescentes até 15 anos incompletos será realizada em todo o Brasil entre os dias 11 e 22 deste mês. Em Porto Alegre, a rede municipal de Saúde oferecerá as doses em todas as salas de imunização com condições técnicas de atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

