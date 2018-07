SAVA Clube celebra seus 76 anos com competições de canoagem, vela e SUP

O SAVA Clube comemora 76 anos em agosto e para celebrar o aniversário vai promover nos dias 04, 05, 18 e 19 o evento “Regatas de Aniversário”. Serão 43 categorias de provas, podendo participar adultos e crianças. As largadas serão dadas na prainha e raia de regatas do SAVA Clube, localizadas na avenida Guaíba, 4127, Bairro Assunção, em Porto Alegre. Nos primeiros dois dias de evento serão realizadas as provas de vela, e nos dias 18 e 19 as competições de canoagem e SUP.

As inscrições para o evento devem ser realizadas em formulário específico fornecido pela organização do evento (Google Docs), a partir do dia 30/07/18, e o pagamento de 45 reais deverá ser realizado por depósito bancário (com envio de comprovantes para e-mail: secretaria@savaclube.com.br) até às 16h do dia 17/08/2018 (sexta-feira) ou diretamente na Secretaria do Sava Clube até às 09h do dia 18/08/2018 e 19/08/2018 (sábado e domingo), para as respectivas provas do dia.

Na noite do dia 18, a partir das 20h, um luau promete trazer diversas atrações integrados ao aniversário do clube. Para participar somente do encontro, os interessados devem adquirir ingressos. Sócios do clube, convidados e competidores inscritos nas provas terão acesso mediante retirada de pulseira de identificação.

As informações completas sobre as provas podem ser conferidas no evento, pelo Facebook: https://www.facebook.com/events/198262597518095/ (Marysol Cooper/ O Sul)

