Sava Clube, de Porto Alegre, comemora 76 anos com regatas e luau à beira do Guaiba

O Sava Clube (Avenida Guaiba, 4127), na capital gaúcha, realiza nos próximos dias 18 e 19 de agosto as regatas comemorativas ao seu 76º. aniversário. Em ambos os dias as provas terão início às 9h, e poderão ser acompanhadas de perto pelo público interessado em esportes náuticos. Também estará sendo comemorado o primeiro ano do POAVA’A/SAVA Clube, escola de canoagem havaiana pioneira na zona Sul de Porto Alegre. Quem já esteve na nova orla do Guaíba e ficou curioso ao ver as grandes embarcações coloridas passando poderá conhece-las de perto e tomar intimidade maior com o esporte.

No sábado, a partir das 20h, logo após as últimas provas do dia, será realizado um luau à beira do Guaíba, na prainha do Sava. A noite contará com show da banda Cupinzera Black, tocando pop, rock e reggae; coral com música havaiana no repertório; mesa de frutas e gastronomia, com vários ambientes na areia, especialmente decorados para a festa. O casal presidente Glauco Schultz e Sandra Valente convida para conferir o agito de perto e espantar o frio em volta da grande fogueira que será armada o local. Os ingressos podem ser adquiridos no local, ou antecipadamente, na secretaria do Clube (3269-1984), a R$20,00.

No Facebook: /POA VA’A

Instagram: poavaasavaclube ou sava.clube

Mais informações: Leticia Prauchner (MTB8695) – Fone (51) 99315-4747

