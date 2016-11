Savarauto apresenta os novos Mercedes-Benz AMG 43 e Classe E

A Savarauto Mercedes-Benz de Porto Alegre apresenta neste sábado (26/11) os mais aguardados modelos da marca alemã: os modelos AMG C 43 4MATIC Coupé e o novoCLASSE E. Durante todo o dia os clientes poderão conferir e testar as novidades na loja localizada na Av. Pereira Franco, 407, bairro São João.

O Mercedes-AMG C 43 Coupé chega ao País para ser o mais novo modelo esportivo da família Classe C. Este reúne em seu pacote o motor V6 Biturbo 3,0 litros com 367 cv, combinado com a nova transmissão automática 9G-TRONIC, que garante ágeis trocas de marchas. O AMG C43 cumpre a promessa da Mercedes-AMG de garantir “Driving Performance”, ou seja, o máximo desempenho em qualquer circunstância.

O E250 2017 é o novo sedã que reforça os padrões de excelência da marca. Com a versão, a Mercedes-Benz introduz inovações técnicas como sistemas de informação, entretenimento e controle que integram o conceito Intelligent Drive e oferecem uma experiência de condução semiautônoma.

“Estamos ansiosos para apresentar aos nossos clientes os mais novos lançamentos da Mercedes – Benz. Duas novidades que representam o que há de mais tecnológico e de alto design no mercado dos veículos de luxo”, declara Elizeu Pereira, Gerente Geral da Savarauto.

Além disso, será disponibilizado para test drive o C 63 AMG S Coupé que traz o mesmo motor 4.0 V8 biturbo de 510 cv e torque máximo de 71,4 mkgf, distribuídos às rodas traseiras pela transmissão automatizada de sete velocidades com dupla embreagem. Bem equipado, conta com sete airbags, seletor de modos de condução, rodas de liga leve aro 19, controles de estabilidade e de tração, bancos com ajustes elétricos, entre outros itens.

Os lançamentos chegam ao mercado gaúcho, em primeira mão pela Savarauto Mercedes-Benz.

