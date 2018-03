Savarauto é a marca preferida e mais lembrada pelos gaúchos

Pelo quarto ano consecutivo, a Savarauto foi escolhida como a marca preferida e como a mais lembrada no Estado na categoria Revenda de Carros Importados, em premiação do Marcas de Quem Decide – evento realizado pelo Jornal do Comércio em parceria com a Qualidata.

A Mercedes-Benz também alcançou primeiro lugar na categoria Carro Preferido e Importado. Em 2017, a marca foi líder no segmento Premium no Brasil e projeta manter o mesmo resultado neste ano.

O Gerente de Vendas da Savarauto, Elizeu Pereira, destaca a importância do prêmio para a empresa. “Para nós é motivo de satisfação e orgulho sermos lembrados pelo quarto ano consecutivo como referência no segmento. Isso mostra que o trabalho é feito com excelência. A nossa projeção é manter isso para o ano de 2018, quando continuaremos entregando para os clientes a qualidade pela qual somos reconhecidos”, destaca.

A votação para a escolha das marcas mais lembradas aconteceu por meio de inúmeras entrevistas com executivos e profissionais dos segmentos contemplados pelo prêmio. A solenidade de entrega ocorreu na última terça-feira, 06 de março, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre.

