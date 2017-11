Savarauto Mercedes-Benz lança grupo on road exclusivo no Brasil

A Savarauto Mercedes-Benz, concessionária exclusiva da montadora no Rio Grande do Sul, anunciou o primeiro grupo on road da marca no Brasil. A partir de dezembro, o Savarauto Road Club oportunizará aos amantes e proprietários de veículos Mercedes-Benz diversos passeios guiados e planejados para percorrer os mais belos cenários do Estado. A primeira edição acontece neste sábado (02) e tem como destino a cidade de Rolante, localizada a 116 quilômetros de Porto Alegre.

Segundo Elizeu Pereira, Gerente de Vendas da Savarauto, a ideia de formar um grupo surgiu da percepção sobre o quanto os proprietários de Mercedes-Benz reverenciam a marca. “Pensamos em uma atividade que fortalecesse esta paixão e também nos aproximasse ainda mais dos nossos clientes. Temos convicção no sucesso dessa ação e estamos muito contentes com o ineditismo do projeto”, afirmou Pereira.

O grupo partirá da loja da Savarauto Mercedes-Benz, na avenida Doutor Nilo Peçanha, 3.410, e seguirá pela RS-030, cruzando belas paisagens até chegar à cidade de Rolante, no Vale do Paranhana. O almoço acontecerá no Estribo – Hotel Estância, onde os participantes poderão desfrutar de todo o conforto e delícias do local. Mais informações pelo (51) 3378.1500 ou contato@savarauto.com.br.

