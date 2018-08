Savarauto participa da 41ª Expointer

Assim como nas outras edições da Expointer, a Savarauto, única concessionária da Mercedes-Benz no Rio Grande do Sul, promete marcar presença na 41ª edição do evento, que mais uma vez contará com um stand exclusivo com automóveis da Mercedes-Benz. O espaço deverá seguir o padrão de sofisticação presente nos modelos da marca alemã, reunindo também diversos produtos exclusivos da linha Mercedes-Benz Collection.

Este ano, a Savarauto Mercedes-Benz pretende expor os modelos de maior apelo junto ao público do evento, entre eles os modelos GLA 200 FF ADVANCE, GLA 250 SPORT, CLA 180, C 180 FF AVANTGARDE E GLE 350 DIESEL.

Além do espaço da Savarauto Mercedes-Benz, a concessionária também estará presente nos estandes das montadoras Jeep e Toyota. Equipes de vendas das duas marcas estarão à disposição do público. A Expointer acontece de 25 de agosto a 02 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Deixe seu comentário: