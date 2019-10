Schirmer cumpre agenda como Secretário Nacional de Economia Criativa.

O primeiro roteiro do novo secretário nacional de Economia Criativa Cezar Schirmer depois da posse no inicio de outubro, incluiu compromissos em Porto Alegre, entre quarta (23) e terça-feira (29). Titular da pasta ligada ao Ministério da Cidadania, Schirmer reuniu-se com lideranças ligadas à tecnologia, à inovação, ao desenvolvimento, à cultura e ao patrimônio.A intenção, de acordo com Schirmer, foi aproximar o Ministério comandado por Osmar Terra às entidades e universidades ligadas à economia criativa.

A agenda teve encontros com lideranças e autoridades das secretarias de Estado da Cultura e Municipal de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre; do Tecnosinos; das fundações Theatro São Pedro e da OSPA. Reuniu-se, ainda, com empreendedores do 4º Distrito, Distrito C, Movimento Porto Alegre Inquieta e RS Criativo. Pesquisadores e professores da UFRGS, PUC, Feevale e Unisinos também estiveram na pauta.