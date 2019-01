Schirmer: Gestão exemplar na Segurança Publica

Em artigo, o vereador Mendes Ribeiro, da Câmara e Vereadores da capital gaúcha, reafirma o que este colunista tem dito de forma serena, e baseado unicamente em dados técnicos: Cezar Schirmer possivelmente tenha sido o melhor secretário da Segurança Pública dos últimos 50 anos no Rio Grande do Sul.

Ressaltando conquistas

Mendes Ribeiro diz: “Schirmer criou o Sistema de Segurança Integrada com os Municípios (SIM), a Força Gaúcha de Pronta Resposta, contratou 7,8 mil servidores, abriu o maior concurso da área em décadas, adquiriu viaturas, armas e equipamentos, além de promover parcerias com a iniciativa privada e comunitária, com destaque para o Instituto Cultural Floresta. Foram aprovadas 46 leis para a área, a exemplo da isenção de ICMS para doações e de segurança para os bancos. Nesse governo, foram abertas mais de 4 mil vagas no sistema prisional e outras 4 mil estão em andamento”.

Indicadores melhores

E prossegue Mendes Ribeiro: “O difícil é reconhecer que os indicadores de 2018 são melhores do que os de 2014, ano que contou com aporte significativo de recursos federais para a Copa do Mundo. Os homicídios, por exemplo, são 14,8% menores no ano, em comparação ao ano da Copa. Parabéns, secretário Schirmer! Tivemos importantes e reconhecidos avanços”.

Responsabilidade na segurança

A herança positiva recebida do governo passado na segurança pública, é uma garantia de que esta área poderá dar respostas ainda melhores nos próximos quatro anos.

US$ 100 milhões para municípios da Região Sul

Boa notícia do secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Dirceu Franciscon: uma parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) vai oferecer US$ 100 milhões (mais de R$ 370 milhões) de financiamento aos municípios.

Recursos beneficiarão cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná para investir em projetos de turismo, saúde e mercado de trabalho por meio do Programa de Promoção do Desenvolvimento Local da Região Sul.

Reação positiva da economia

A avaliação é do próprio presidente Jair Bolsonaro em sua conta no Twitter: “A Bolsa de valores fecha hoje com mais um novo índice positivo histórico! Estamos no décimo quarto dia de governo e ainda temos muito a desfazer e mais ainda a fazer! Vamos juntos resgatar o Brasil aos olhos do brasileiro e do mundo!”.

Decreto das Armas sai hoje

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirma para esta terça-feira a solenidade de assinatura do decreto com regras que facilitam a compra e a posse de armas no País. Será em cerimônia com o presidente Jair Bolsonaro às 11h desta terça-feira, no Palácio do Planalto, segundo a assessoria da Casa Civil.

