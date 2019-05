“Se é marginal que está morrendo, tem que liberar mais armas ainda”, diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi entrevistado pelo humorista e apresentador Danilo Gentili, do programa The Noite com Danilo Gentili, do STB. Na entrevista, exibida na madrugada desta sexta-feira (31), Bolsonaro foi questionado sobre a possibilidade de revogar o decreto das armas caso o número de mortes aumente significativamente no País.

“Vou fazer uma polêmica aí. Vou querer saber se são pessoas de bem que estão morrendo ou bandidos. Se é marginal, tem que liberar mais armas ainda”, respondeu Bolsonaro. A luta pela garantia de possuir e portar armas sempre fez parte das pautas defendidas pelo presidente, mesmo quando ele era deputado federal.

Bolsonaro afirmou que a violência no Brasil tem aumentado desde a instituição do Estatuto do Desarmamento, o que, na sua avaliação, indica que o País precisa de uma nova legislação sobre o assunto. “A certeza de que se vai encontrar o cidadão desarmado é que faz com que a violência cresça”, disse.

Bolsonaro apontou ainda que, desde a assinatura do primeiro decreto sobre posse de armas de fogo, em janeiro, o número de homicídios diminuiu em torno de 24%. “Se foi por causa disso, eu não sei. Mas, se tivesse aumentado, a culpa era minha”, disparou.

Educação

Durante a entrevista, o presidente foi perguntado sobre as “trapalhadas” no Ministério da Educação. Para Bolsonaro, isso decorre do “aparelhamento” da pasta, uma herança dos governos petistas, de acordo com ele. “Estamos conseguindo dar um norte [ao MEC]”.

Sobre as manifestações contra o corte de verba a universidades federais, o presidente voltou a classificar os estudantes como “inocentes úteis”, novamente se retratando por ter chamado os manifestantes de “idiotas úteis” logo após os atos do dia 15.

Bancada feminina

Na quinta-feira (30), em discurso durante café da manhã com deputadas federais e senadoras no Palácio do Planalto, Bolsonaro exaltou a presença do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, no encontro e disse que a Justiça está “ao nosso lado”.

“Toffoli não está aqui como reforço a mim não, pode ter certeza, está como reforço a vocês”, declarou o presidente à bancada feminina do Legislativo. Bolsonaro afirmou ainda que o presidente do Supremo “tem sido uma pessoa excepcional” desde que ele chegou ao Palácio do Planalto.

Às parlamentares, Bolsonaro disse ainda que os congressistas podem ter certeza que a Presidência da República pertence a eles.

